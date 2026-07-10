Un tânăr de 18 ani și-a pierdut viața, iar alții doi sunt internați în stare gravă la spital în urma unui accident produs în această dimineață la Cahul. Mașina în care se aflau s-a izbit puternic într-un pod.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat în jurul orei 05:00, în satul Crihana Veche. Un bărbat aflat la volanul unui BMW se deplasa dinspre satul Crihana Veche spre Cahul.

La un moment dat, șoferul a pierdut controlul mașinii, a derapat și s-a izbit violent în balustrada unui pod.

Accident la Cahul/ Poliția RM

Șoferul și doi pasageri transportați la spital

În urma impactului, șoferul și doi dintre cei trei pasageri au fost transportați la Spitalul Raional Cahul pentru îngrijiri medicale. Din nefericire, unul dintre pasageri, un tânăr de 18 ani, a decedat la scurt timp după internare, din cauza traumelor suferite.

Poliția a inițiat un proces penal și desfășoară în continuare acțiuni de urmărire penală pentru a stabili toate cauzele în care s-a produs accidentul rutier.