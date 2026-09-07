Un bărbat a murit după ce a fost lovit de o mașină, în timp ce mergea pe drum, ieri la Fălești. La volanul automobilului se afla un tânăr, care, potrivit poliției, după impact a frânat brusc, iar mașina s-a răsturnat. Pietonul a fost transportat de urgență la spital, însă acesta a decedat din cauza traumatismelor suferite. PRO TV a contactat responsabilii Spitalului Raional Fălești pentru a afla dacă și șoferul a fost transportat la spital în urma accidentului. Reprezentanții instituției ne-au comunicat că acesta nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat ieri seară, în jurul orei 22:00, în apropierea satului Egorovca din raionul Fălești.

O mașină condusă de un tânăr de 23 de ani, a lovit un bărbat de 38 de ani, care mergea pe drum. În urma impactului, şoferul a frânat brusc, iar automobilul s-a răsturnat.

Pietonul a fost transportat la Spitalul Raional Fălești, însă, din nefericire, acesta a decedat din cauza traumatismelor suferite.

Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii documentează cazul pentru stabilirea tuturor detaliilor producerii accidentului.

Recomandări pe timp de noapte

Poliția recomandă pietonilor să fie deosebit de atenți atunci când circulă pe drumurile publice pe timp de noapte. Aceștia sunt îndemnați să meargă cât mai aproape de marginea din stânga a drumului, în direcția opusă circulației mașinilor, și să poarte haine sau accesorii cu elemente reflectorizante, astfel încât să fie observați mai ușor de șoferi.