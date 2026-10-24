Un bărbat de 30 de ani a murit, iar alte două persoane au ajuns la spital, în urma unui accident rutier produs aseară, în apropierea comunei Mereșeni, raionul Hîncești. Șoferul microbuzului, în vârstă de 32 de ani, era în stare avansată de ebrietate și nu deținea permis de conducere.

Potrivit poliției, accidentul s-a produs în jurul orei 23:15. Bărbatul conducea un microbuz Volkswagen din direcția satului Mereșeni spre Sărata-Galbenă, când ar fi pierdut controlul volanului și s-a izbit de un copac. În urma impactului, vehiculul s-a răsturnat.

Accident la Hîncești/ Poliția RM

Șoferul era în stare de ebrietate avansată

Testarea alcoolscopică a indicat 0,83 mg/l de alcool în aerul expirat, o valoare de peste cinci ori mai mare decât limita admisă.

În urma accidentului, șoferul și o pasageră de 27 de ani au fost transportați la Spitalul Raional Hîncești pentru îngrijiri medicale.

Un pasager a murit pe loc

Un alt pasager, în vârstă de 30 de ani, a murit pe loc.

Poliția investighează cazul.