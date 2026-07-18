Un tânăr de 29 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier produs în această dimineață pe traseul M1, în apropiere de Hîncești. Mașina pe care o conducea a părăsit carosabilul într-o curbă și s-a răsturnat pe terenul adiacent.

Potrivit poliției, accidentul a avut loc în jurul orei 05:25 pe traseul M1, în apropiere de Hîncești.

La fața locului au intervenit polițiștii și echipele specializate, care au stabilit preliminar că un automobil de model Opel Corsa, din motive ce urmează a fi stabilite, a părăsit partea carosabilă într-o curbă și s-a răsturnat pe terenul din apropiere.

În urma impactului, șoferul în vârstă de 29 de ani a fost proiectat din habitaclu și a decedat pe loc.

Organele de drept au inițiat o anchetă. Expertizele biologice și traseologice urmează să stabilească dacă șoferul se afla sau nu în stare de ebrietate și care au fost factorii care au dus la pierderea controlului asupra automobilului.

Poliția precizează că informațiile prezentate sunt preliminare și pot fi modificate în funcție de rezultatele investigațiilor.