Un băiat de 17 ani a murit, iar alți trei tineri au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un copac, la Ocnița. La volan se afla un tânăr de 18 ani care nu avea permis de conducere. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat ieri, în jurul orei 23:00, în satul Rujnița.

Preliminar, la volan se afla un tânăr de 18 ani, care nu deține permis de conducere.

Deplasându-se pe un sector de drum în curbă, ar fi pierdut controlul volanului și s-a izbit într-un copac.

În urma impactului, pasagerul de 17 ani a decedat pe loc.

Alți trei tineri, transportați la spital

Alți trei tineri, inclusiv conducătorul auto, au fost transportați la spital.

Șoferul nu era în stare de ebrietate, dar nu avea permis de conducere. Pe caz a fost inițiat un proces penal, iar conducătorul a fost reținut pentru 72 de ore.

Polițiștii continuă acțiunile de urmărire penală.