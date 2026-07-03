Un bărbat de 32 de ani și-a pierdut viața, iar alte trei persoane au fost rănite, după ce un automobil s-a izbit puternic cu un tractor, în această dimineață în raionul Orhei. Șoferul automobilului implicat în accident era în stare de ebrietate.

Potrivit poliției, accidentul s-a produs în jurul orei 03:50, în apropierea satului Susleni.

Un tânăr de 25 de ani, care se afla la volanul unui automobil de marca LADA, având un pasager de 32 de ani, a lovit din spate remorca tractată de un tractor.

Tractorul era condus de un bărbat de 45 de ani și transporta alți trei pasageri, cu vârstele de 37, 39 și 40 de ani.

În urma impactului violent, pasagerul din automobil a decedat pe loc, iar șoferul acestuia, conducătorul tractorului și unul dintre pasagerii acestuia au suferit traumatisme și au fost transportați la spital.

De peste cinci ori peste limita admisă de alcool

În urma testării alcoolscopice, la șofer s-a depistat 0,88 mg/l alcool în aerul expirat.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cum s-a produs tragedia.

Accident rutier/ Poliți RM