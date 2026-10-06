O femeie a murit pe loc după ce a fost lovită de o mașină, la Strășeni. Aceasta mergea pe marginea drumului și ducea o bovină legată cu o funie, iar preliminar, funia ar fi fost prinsă de mașină și ar fi tras-o pe șosea. Șoferul nu consumase alcool.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat aseară, în jurul orei 20:30, în apropierea localității Rassvet. Un automobil Opel, condus de un bărbat de 59 de ani, a lovit o femeie de 52 de ani. Aceasta se afla pe marginea drumului și conducea o bovină, ținând-o de funie.

Animalul se afla pe aceeași parte a acostamentului, iar, preliminar, funia ar fi fost acroșată de automobil și ar fi tras femeia pe partea carosabilă.

Sectorul de drum era neiluminat. În urma accidentului, femeia a decedat pe loc până la sosirea echipajului medical.

Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările.

Recomandările poliției

În acest context, poliția le recomandă pietonilor ca, pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă, să poarte haine cu elemente reflectorizante sau veste reflectorizante, pentru a fi mai ușor observați de șoferi. De asemenea, oamenii sunt îndemnați să circule, pe cât posibil, pe marginea stângă a drumului, în direcția opusă traficului.