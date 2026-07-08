Un accident rutier grav s-a produs în această după-amiază în localitatea Bardar, unde două automobile s-au ciocnit violent. În urma impactului unul dintre vehicule a fost proiectat în șanțul de pe marginea drumului.

La locul accidentului au intervenit de urgență echipaje ale ambulanței, pompierii și poliția, care desfășoară acțiuni pentru acordarea primului ajutor și asigurarea zonei.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații oficiale despre starea șoferilor. Deocamdată nu se cunoaște dacă accidentul s-a soldat cu victime ori persoane rănite.