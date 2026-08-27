Accident violent la Chișinău: O mașină s-a răsturnat pe drum, iar alta a luat foc. Imagini de la locul impactului - VIDEO

Un accident violent a avut în noaptea de 27 august în capitală. Din imaginile surprinse de martori se vede cum o mașină este răsturnată pe drum, iar alta a luat foc. La locul impactului au intervenit polițiștii, ambulanța și pompierii. Contactați de PRO TV, responsabilii de la poliție nu ne-au răspuns deocamdată pentru a ne oferi mai multe detalii. Elena Pozdîrcă *Știre în curs de actualizare Potrivit martorilor, accidentul a avut loc pe șoseaua Hîncești intersecție cu strada Academiei. Sursă video: Accidente Rutiere Moldova