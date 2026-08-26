Premierul Vasile Tofan cere revizuirea regulamentului de autorizare a clinicilor stomatologice, pe care îl consideră exagerat și nepotrivit pentru cabinetele mici. Documentul are 35 de pagini și prevede cerințe precum existența unui lift, accesul la un preot, angajarea unui dietetician, păstrarea probelor de mâncare și chiar proceduri pentru necropsie și întreruperea voluntară a sarcinii. Tofan a ridicat problema astăzi, în ședința Guvernului, după o discuție cu reprezentanții industriei stomatologice și ai turismului medical.

Potrivit lui Tofan, serviciile stomatologice pentru pacienții străini au ajuns la o valoare de zeci de milioane de euro, fără subvenții sau ajutoare din partea statului. Astfel, premierul susține că regulamentul de 35 de pagini pentru autorizarea clinicilor conține cerințe exagerate, care pot îngreuna deschiderea unor cabinete noi.

Lift, preot și dietetician

Printre cerințe se numără existența unui lift și a unei surse alternative de energie, accesul la un preot, angajarea unui medic dietetician și a unor asistente dieteticiene, precum și o spălătorie dimensionată în funcție de numărul de paturi.

Regulamentul stabilește și reguli privind alimentația pacienților, inclusiv păstrarea probelor de mâncare timp de trei zile, servirea mesei de cel puțin patru ori pe zi și afișarea zilnică a meniului.

Prevederi pentru cazuri de deces

Documentul include și reguli privind comunicarea cu presa, desemnarea unui purtător de cuvânt și utilizarea faxului. Totodată, sunt prevăzute proceduri pentru cazuri de deces și necropsie, precum și pentru întreruperea voluntară a sarcinii.

Tofan cere revizuirea regulamentului

Premierul i-a cerut ministrului Sănătății, Alexandru Gasnaș, să revizuiască regulamentul și să elimine cerințele excesive.

„Nu putem sufoca antreprenorii prin asemenea cerințe. Acest regulament este conceput pentru un spital mare, nu pentru cabinete stomatologice mici, în care lucrează două persoane”, a declarat Tofan.