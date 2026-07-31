Trei persoane au fost rănite după ce două mașini s-au ciocnit violent pe traseul Hîncești–Bozieni. Impactul a fost atât de puternic încât ambele autoturisme au ajuns în șanț, iar unul dintre ele s-a răsturnat.

Potrivit informațiilor preliminare, în accident au fost implicate două automobile de model Skoda și Mazda. În urma impactului puternic, ambele vehicule au ieșit de pe carosabil și au ajuns într-un șanț de pe marginea drumului.

Imaginile publicate pe rețelele de socializare arată că unul dintre automobile s-a răsturnat.

Mai multe ambulanțe au intervenit la fața locului

La locul accidentului au intervenit mai multe echipaje de asistență medicală urgentă, care au acordat primul ajutor victimelor. Trei persoane au suferit traumatisme și au primit îngrijiri medicale, însă deocamdată nu au fost oferite informații despre gravitatea leziunilor acestora și dacă au fost transportate la spital.

Deocamdată, nu am reușit să luăm legătura cu reprezentanții poliției pentru a obține mai multe detalii despre accident.