Un accident rutier violent s-a produs ieri, la intrarea în satul Mitoc, raionul Orhei. Din imaginile publicate pe rețelele de socializare se vede că în impact au fost implicate un automobil și un microbuz.

În urma coliziunii, automobilul a fost grav avariat. La fața locului au intervenit echipaje de ambulanță și polițiști, care au documentat cazul.

Deocamdată, nu se cunoaște câte persoane au avut de suferit în urma impactului și nici starea acestora.

Contactați de PRO TV, reprezentanții poliției nu ne-au răspuns, deocamdată, pentru a oferi detalii despre accident.

Sursă video: Accidente Rutiere Moldova