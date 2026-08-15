Două persoane au ajuns la spital în urma unui accident produs în noaptea trecută pe o stradă din municipiul Orhei. Asta după ce un motocultor și un automobil s-au ciocnit la intersecția cu drumul spre cartierul Nistreana. La spital au fost transportați conducătorul motocultorului, în vârstă de 19 ani, și pasagerul acestuia, un bărbat de 64 de ani, care se afla în remorcă.

Potrivit poliției, impactul s-a produs în jurul orei 22. Un tânăr de 19 ani, care conducea un motocultor dinspre strada Nistreană, nu ar fi acordat prioritate automobilului condus de un tânăr de 25 de ani.

În urma impactului, tânărul de 19 ani și un bărbat de 64 de ani, care se afla în remorca motocultorului, au suferit traumatisme și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Accident rutier/ Poliția RM

Accident rutier/ Poliția RM

Ambii șoferi nu consumaseră alcool.

Autoritățile investighează cazul și urmează să stabilească exact cum s-a produs accidentul.

*Sursa video: Facebook/ Accidente rutiere Republica Moldova