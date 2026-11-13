O mașină s-a răsturnat, după ce s-a ciocnit cu un alt automobil pe bulevardul Dacia din Chișinău. Unul dintre șoferi a avut nevoie de îngrijiri medicale la locul impactului.

Contactați de PRO TV, responsabilii de la poliție au comunicat că accidentul s-a produs în jurul orei 10:00. Două mașini s-au ciocnit, iar în urma impactului, unul dintre automobile s-a răsturnat.

Unul dintre șoferi a avut nevoie de îngrijiri medicale

Unul dintre conducătorii auto a avut nevoie de îngrijiri medicale, care i-au fost acordate la locul impactului.

Toate detaliile producerii accidentului urmează a fi stabilite.

Din imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se observă cum un automobil lovește din spate o altă mașină, după care se răstoarnă și zboară în afara carosabilului.

Sursa video: PARANTEZE.MD / Evacuator Chisinau