Miercuri, Merab Dvalishvili a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care a susținut că a fost victima unui atac mișelesc, comis de un grup format din fostul campion PFL la categoria ușoară, Usman Nurmagomedov, rivalul său, Umar Nurmagomedov, și apropiații acestora. Cei doi frați Nurmagomedov sunt verișorii mult mai cunoscutului Khabib Nurmagomedov.

Tensiunile dintre Merab Dvalishvili și familia Nurmagomedov s-au accentuat în urma confruntării de la UFC 311, din ianuarie 2025, când luptătorul georgian a obținut victoria la puncte, prin decizie unanimă, în fața lui Umar Nurmagomedov.

Ulterior, Dvalishvili a avut un schimb de replici tensionat și cu unul dintre apropiații lui Umar, înaintea galei UFC Georgia. Cel mai recent episod al acestui conflict îl implică pe Usman Nurmagomedov, fratele mai mic al lui Umar, care l-a atacat pe la spate pe sportivul georgian, scrie eurosport.ro

Merab Dvalishvili se pregătește pentru duelul cu Marlon Moraes, programat în această săptămână, în cadrul galei RAF Abu Dhabi.

Cu doar câteva zile înaintea evenimentului, luptătorul georgian a fost implicat într-un incident violent. În timp ce participa la un interviu, acesta a fost atacat din spate de Usman Nurmagomedov, care nu era singur, ci însoțit de mai multe persoane, printre care și fratele său, Umar Nurmagomedov. Cei doi sunt verișorii lui Khabib Nurmagomedov, notează MMA Fighting.com.

Între cele două tabere a izbucnit o încăierare în toată regula. Dvalishvili și prietenul său au fost însă în dezavantaj numeric și au încasat lovituri serioase în timpul scandalului. În urma confruntării, cei doi au suferit răni vizibile.

Ulterior, aceștia au publicat imagini în care apar cu fețele însângerate, iar Dvalishvili a oferit și propria versiune asupra celor întâmplate.

"Dădeam un interviu pentru RAF în holul hotelului, iar Usman și amicii lui au venit pe la spate și au început să ne lovească cu pumnii pe mine și pe prietenul meu.

Agenții de pază mă țineau, iar ei au continuat să ne lovească cu picioarele în timp ce eram la pământ, ca niște ratați", a transmis georgianul, potrivit mmafighting.com.

Ilia Topuria, prieten al lui Merab Dvalishvili, a transmis că Usman Nurmagomedov a fost reținut

Prietenul lui Dvalishvili și fostul campion UFC, Ilia Topuria, a distribuit o înregistrare video a incidentului. În videoclipul uluitor, care durează 37 de secunde, Dvalishvili apare repetând pentru o filmare promoțională RAF, când frații Nurmagomedov și apropiați ai acestora îl atacă din spate. Ulterior, Topulia a transmis că Usman a fost arestat de poliția din Abu Dhabi.

"Se pare că Usman a fost reținut, împreună cu lașii care erau cu el. Și aceștia sunt aceiași oameni care îndrăznesc să țină predici despre modestie și respect? Ce rușine! O adunătură de lași absoluți.

Întotdeauna am crezut că sunteți niște indivizi mediocri. Acum ați spulberat și ultima urmă de îndoială.

Onoarea, respectul și modestia nu sunt cuvinte despre care să ții predici. Sunt valori după care trăiești. Iar voi nu ați arătat niciuna dintre ele", a transmis Topuria, citat de Yahoo Sports.

Care este viitorul lui Usman Nurmagomedov după atacul asupra lui Merab Dvalishvili?

Usman Nurmagomedov este în prezent unul dintre cei mai importanți luptători de MMA liberi de contract, însă atacul asupra lui Merab Dvalishvili și a prietenului acestuia, petrecut miercuri la RAF Abu Dhabi, nu îi face deloc un serviciu.

Majoritatea au presupus că UFC va fi principala promoție interesată să îl semneze pe Nurmagomedov, care este neînvins și considerat unul dintre cei mai buni luptători din lume la categoria ușoară.

Este foarte posibil ca atacul asupra lui Dvalishvili i-a afectat șansele de a mai fi atât de dorit de o organizație precum UFC. Nu este clar nici dacă Topuria, cel care a distribuit imaginile, s-a aflat la fața locului sau dacă videoclipul i-a fost pur și simplu trimis pentru a-l publica.

Dvalishvili urmează să îl înfrunte în ocotogon pe fostul său adversar din UFC, Marlon Moraes, în cadrul evenimentului RAF Abu Dhabi, programat pentru această sâmbătă.