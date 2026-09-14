Un accident rutier cu implicarea a trei automobile s-a produs în această seară pe strada Alba Iulia, la intersecția cu strada Paris, în sectorul Buiucani al capitalei.

În accident au fost implicate un Volvo, un Ford și un Volkswagen. Din imaginile video publicate pe rețelele de socializare se vede că toate cele trei automobile au fost grav avariate în urma impactului.

Poliția a intervenit la fața locului

La locul accidentului a intervenit un echipaj al poliției, care urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs coliziunea.

Sursă video: Accidente Rutiere Moldova/AutomobilistMD