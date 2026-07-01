Un accident rutier violent s-a produs pe strada Vadul lui Vodă din municipiul Chișinău, unde două automobile au fost grav avariate în urma unei coliziuni puternice.

Imagini apărute pe rețelele de socializare surprind intervenția unui echipaj medical la fața locului, care a acordat ajutor persoanelor implicate în impact.

Deocamdată, nu este clar în ce stare se află șoferii și dacă alte persoane au avut de suferit în urma accidentului. Autoritățile nu au oferit, până la această oră, detalii suplimentare despre circumstanțele producerii coliziunii.

Poliția urmează să stabilească toate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.