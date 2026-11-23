Două femei au decedat în urma unor accidente rutiere produse în această dimineață, la Bălți. Ambele victime au fost lovite de automobile în timp ce traversau strada.

Prima victimă a murit la spital

Primul accident a avut loc în jurul orei 05:50, pe strada Decebal. Un șofer de 54 de ani, aflat la volanul unui BMW, a lovit o femeie de 76 de ani, care traversa strada neregulamentar. Victima a fost transportată la spital, însă a murit în urma traumatismelor suferite.

A doua femeie a murit pe loc

Un alt accident s-a produs în jurul orei 07:25, în satul Sadovoe. O șoferiță de 30 de ani, care conducea un Audi, a lovit o femeie de 67 de ani, care traversa regulamentar, pe trecerea pentru pietoni. Aceasta a decedat la fața locului.

Ambii șoferi n-au consumat alcool. Poliția investighează ambele cazuri.