De la 1 ianuarie 2027, motorina se va scumpi după ce acciza va crește cu 20%. Majorarea ar urma să se resimtă și în agricultură, unde motorina este folosită pe scară largă pentru lucrările agricole. Autoritățile spun însă că fermierii vor fi compensați integral pentru această creștere și propun, în plus, un mecanism de taxare inversă a TVA, menit să reducă impactul fiscal asupra agricultorilor. Declarațiile au fost făcute de ministrul Finanțelor, Victoria Belous, în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova.

Guvernul va restitui agricultorilor creșterea accizei la motorină

Potrivit ministrului, guvernul examinează restituirea agricultorilor acea creștere de accize. Totodată, autoritățile le-au propus agricultorilor și aplicarea mecanismului de taxare inversă, prin care TVA ar urma să fie achitat la etapa finală de comercializare a produsului. Potrivit Victoriei Belous, mecanismul ar putea contribui la reducerea poverii fiscale asupra producătorilor agricoli.

Victoria BELOUS, MINISTRUL FINANȚELOR: „Am avut mai multe discuții. Bineînțeles, nimeni nu acceptă majorări de taxe, dar avem o opțiune de compromis pe care le-am propus membrilor de la Forța fermierilor de a face taxare inversă”.

Ministrul a explicat cum funcționează acest mecanism și a precizat că atunci când agricultorii vând produse agricole nu achită TVA, acesta urmează să fie incasat la momentul când este procurat de către consumatorul final al producției agricole.

„Dacă două firme tranzacționează grâu si a treia face făina sau vinde unui cetățean, doar la etapa finală se incaseaza acest TVA. Deci, aceasta măsură le-am propus-o spre examinare: o măsură care ar elimina povara achitării TVA pentru agricultori. Dar din păcate, în acele două discuții care eu le-am avut cu reprezentanții Forței Fermierilor, ei s-au opus, cu toate că mai sunt agenți economici care ar susține aceasta opinie”,a mai adăugat Belous.

Ministrul Finanțelor: Nu cred că protestele e o soluție

De asemenea, Belous a precizat că protestele nu este o soluție, iar agricultorii ar trebui să examineze propunerea autorităților și ulterior să revină la discuții.