Imagini cu arbori verzi tăiați ilegal într-o zonă împădurită din raionul Călărași au fost publicate de reprezentantul Gărzii Naționale de Mediu, Alexandru Corja. Acesta susține că nu este vorba doar despre copaci uscați, ci despre arbori sănătoși, și spune că a documentat mai multe cazuri similare. În reacție, Agenția „Moldsilva” s-a autosesizat și a creat un grup de lucru care urmează să verifice cazul.

Reprezentanții Moldsilva spun că vor să stabilească toate detaliile cazului, inclusiv persoanele care ar fi implicate în eventualele acțiuni ilegale. Instituția susține că, dacă neregulile vor fi confirmate, prejudiciul urmează să fie recuperat, iar persoanele vinovate – sancționate, indiferent de funcția pe care o dețin.

„Actualmente, sunt desfășurate acțiunile de constatare și documentare în teren, inclusiv cu participarea angajaților silvici din cadrul Întreprinderii Silvice Călăraşi, responsabili direct de sectorul în care au fost depistate tăierile ilicite”, se arată în postarea publicată de Moldsilva.

Moldsilva anunță că va reveni cu informații pe măsura desfășurării anchetei de serviciu și acumulării materialelor relevante.

Sursă video: Garda Națională de Mediu