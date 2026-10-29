Un pasaj subteran din centrul Capitalei a fost vandalizat, după ce o persoană ar fi scos mai multe plăci de teracotă. Imaginile au fost publicate pe pagina de Facebook a Preturii Centru.
Potrivit postării publicate de către reprezentanții Preturii Centru, incidentul a avut loc în pasajul subteran din intersecția străzii Ismail cu bulevardul Ștefan cel Mare.
A fost stabilit că o persoană a scos plăcile de teracotă.
În acest sens, pretura a sesizat poliția pentru a identifica persoana. Totodată, serviciile municipale vor remedia deteriorările.
Pretura solicită cetățenilor care dețin informații să sesizeze pretura sau poliția.