Act de vandalism în Chișinău: plăci de teracotă, scoase dintr-un pasaj subteran. Pretura a sesizat poliția - FOTO/VIDEO

Potrivit postării publicate de către reprezentanții Preturii Centru, incidentul a avut loc în pasajul subteran din intersecția străzii Ismail cu bulevardul Ștefan cel Mare.

Un pasaj subteran din centrul Capitalei a fost vandalizat, după ce o persoană ar fi scos mai multe plăci de teracotă. Imaginile au fost publicate pe pagina de Facebook a Preturii Centru.

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