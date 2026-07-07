Postul vamal de frontieră Unguri și Otaci va fi temporar suspendat în contextul unor lucrări de modernizare a infrastructurii, anunță Serviciul Vamal. Astfel, pe 7 iulie, la vama Unguri vor fi instalate construcții modular începând cu ora 12:00, iar la postul vamal Otaci lucrările sunt programate pentru 13 iulie, de la aceeași oră.

Potrvit responsabililor de la frontieră, activitatea posturilor vamale va fi întreruptă temporar timp de 1-2 ore. Durata exactă va depinde de complexitatea operațiunilor tehnice.

Serviciul Vamal precizează că toate instituțiile implicate au fost informate, iar lucrările vor fi efectuate astfel încât activitatea posturilor să fie reluată într-un timp cât mai scurt.

Călătorii și transportatorii sunt îndemnați să țină cont de intervalele anunțate și să își planifice traversarea frontierei în consecință.