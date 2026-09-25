Activitatea punctului de trecere a frontierei Vulcănești este temporar sistată din cauza unor defecțiuni la rețeaua de fibră optică, produse în afara punctului de trecere. Autoritățile anunță că activitatea va fi reluată după remedierea problemei.

Defecțiuni similare au fost înregistrate și la punctul de trecere Mirnoe. Pentru a asigura continuitatea activității, formalitățile de frontieră sunt efectuate temporar în regim manual, până la restabilirea conexiunii.

Specialiștii companiei furnizoare de servicii de internet au intervenit la fața locului și lucrează pentru identificarea și remedierea defecțiunilor.

Călătorii și transportatorii sunt îndemnați să manifeste înțelegere și să țină cont de situația creată atunci când își planifică traversarea frontierei.

Autoritățile anunță că vor reveni cu informații imediat ce defecțiunile vor fi remediate și activitatea punctelor de trecere va reveni la normal.