Tiraspolul introduce, începând cu noul an de învățământ, o nouă ceremonie obligatorie în instituțiile de învățământ din regiunea transnistreană. În fiecare zi de luni, înainte de începerea cursurilor, în școli, colegii și școli profesionale va avea loc arborarea așa-numitului „drapel de stat” și intonarea „imnului” regiunii separatiste, ale cărei simboluri nu sunt recunoscute la nivel internațional. Măsura a fost aprobată printr-un ordin al așa-numitului minister al Educației de la Tiraspol.

Potrivit ordinului, ceremonia va avea loc în fiecare zi de luni, înainte de începerea cursurilor, în spațiile stabilite de administrația instituției, în funcție de condițiile existente.

La aceasta vor participa elevii, cadrele didactice și conducerea școlii, iar la anumite evenimente vor putea fi prezenți și părinții sau diferiți invitați.

Ordinul mai prevede desemnarea unui grup de elevi cu rezultate bune la învățătură, sport, activități artistice sau civice, care va fi responsabil de purtarea și arborarea „drapelului”.

Ceremonia va include alinierea participanților, arborarea „drapelului” pe acordurile „imnului” regiunii transnistrene, iar la sfârșitul fiecărei săptămâni de studii va avea loc ceremonia de coborâre a acestuia.

Simboluri fără recunoaștere internațională

Deși administrația de la Tiraspol utilizează propriile simboluri oficiale, acestea nu sunt recunoscute la nivel internațional.