Administratoarea de 25 de ani a unei agenții de turism din Chișinău care a fost reținută ieri într-un dosar de escrocherie, a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile. Procurorii spun că femeia a încasat bani de la aproximativ 300 de persoane pentru pachete turistice în Turcia, însă vacanțele promise nu au fost organizate.

Potrivit Procuraturii Generale, în perioada aprilie - iulie 2026, administratoarea agenției de turism a primit bani de la mai multe persoane pentru pachete turistice în Turcia, însă vacanțele promise nu au mai fost organizate.

Într-unul dintre cazuri, o femeie a achitat peste 120 de mii de lei pentru un sejur la un hotel de cinci stele din Kemer, Turcia, pentru ea și familia sa. Vacanța urma să aibă loc în perioada 22 - 29 iulie, dar nu s-a mai desfășurat.

Numărul persoanelor păgubite ajunge la aproximativ 300, iar prejudiciul total urmează să fie stabilit.

Poliția a anunțat ieri reținerea administratoarei companiei, după ce mai multe familii au depus plângeri și au spus că au achitat pachete turistice, dar nu au beneficiat de vacanțele promise.

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