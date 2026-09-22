Un administrator al unei companii din Chișinău a fost reținut într-un dosar de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Acesta este bănuit că ar fi cerut avansuri de peste 2 milioane de lei de la mai mulți agenți economici pentru a participa la o licitație de vânzare a unui teren. După ce ar fi primit banii, bărbatul și i-ar fi însușit.

Potrivit Centrului Național Anticorupție, bărbatul s-ar fi prezentat drept administrator autorizat și ar fi propus mai multor agenți economici să participe la o licitație pentru vânzarea unui teren din Chișinău, estimat la aproximativ 7 milioane de lei.

Pentru participare, acesta ar fi cerut avans pentru teren și taxe de participare, după care și-ar fi însușit banii. În dosar sunt mai multe persoane vătămate, iar prejudiciul depășește 2 milioane de lei.

Bărbatul a fost plasat în izolator

În urma perchezițiilor la casa bănuitului au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolator.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor cauzelor și identificarea altor persoane care ar fi putut fi implicate.

Bărbatul beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.