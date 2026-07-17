Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața, iar un tânăr de 17 ani a fost rănit, după ce motocicleta pe care se aflau s-a izbit cu un automobil, în seara zilei de ieri, în raionul Fălești. Motocicleta era condusă de un adolescent care nu deținea permis de conducere.

Potrivit poliției, accidentul s-a produs în jurul orei 20:25, în satul Obreja Nouă. Adolescentul de 17 ani, aflat la ghidonul motocicletei, ar fi efectuat o depășire într-o intersecție, fără să se asigure și s-a lovit de un automobil condus de un bărbat de 44 de ani, care vira regulamentar la stânga.

Pasagerul de 16 ani a murit din cauza traumelor suferite

În urma impactului, cei doi adolescenți au fost transportați de urgență la Spitalul Raional Fălești. Din nefericire, pasagerul, un băiat de 16 ani, a murit din cauza traumelor suferite. Motociclistul a fost internat pentru îngrijiri medicale.

Pe caz a fost inițiat un proces penal pentru stabilirea tuturor cauzelor producerii accidentului.

Autoritățile reamintesc părinților să nu permită copiilor să conducă motociclete sau alte vehicule fără drept legal, avertizând că astfel de decizii pot avea consecințe tragice.