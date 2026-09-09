Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate va propune, în ședința de mâine a Parlamentului, mai multe schimbări în conducerea comisiilor permanente. Printre acestea se numără numirea deputatului PAS Adrian Băluțel în funcția de președinte al Comisiei pentru integrare europeană. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Parlamentului, Doina Gherman.

Doina Gherman a anunțat că fracțiunea PAS va propune plenului Parlamentului ca Adrian Băluțel să devină președinte al Comisiei pentru integrare europeană.

Propunerea vine în contextul unor remanieri mai ample în componența și conducerea comisiilor parlamentare, care urmează să fie supuse votului deputaților.

Funcția este una importantă în contextul parcursului european al Republicii Moldova, Comisia pentru integrare europeană având un rol în examinarea proiectelor legislative legate de armonizarea legislației naționale cu normele Uniunii Europene.

Spătari pleacă de la integrarea europeană la economie

Schimbarea vine după ce deputatul PAS Marcel Spătari, care a condus până acum Comisia pentru integrare europeană, a acceptat propunerea colegilor de a prelua conducerea Comisiei economie, buget și finanțe.

Modificările urmează să fie votate de Parlament

Propunerile fracțiunii PAS urmează să fie prezentate spre adoptare în plenul Parlamentului.

Numirea lui Adrian Băluțel la conducerea Comisiei pentru integrare europeană și preluarea Comisiei economie, buget și finanțe de către Marcel Spătari fac parte dintr-o serie mai amplă de modificări în structurile parlamentare.