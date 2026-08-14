Calitatea aerului din Chișinău și Bălți este afectată de concentrații ridicate ale unor poluanți. Depășirile au fost înregistrate în special în zonele cu trafic aglomerat, potrivit celor mai recente date prezentate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu.

Astfel, la Chișinău, dioxidul de azot a depășit norma de 1,1 - 1,2 ori pe străzile Grenoble, Vladimirescu și Fântânilor. Pe strada Vladimirescu, aldehida formică a fost de 1,2 ori peste limită. Pentru media zilnică, cele mai mari depășiri în capitală au fost înregistrate la aldehida formică - de 4,9 ori, dioxidul de azot – de 1,9 ori și monoxidul de azot - de 1,7 ori.

La Bălți, dioxidul de azot a depășit norma de 1,1 ori pe strada Ștefan cel Mare.

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Prognoza pentru 13 - 14 august

În următoarele 24 de ore, calitatea aerului s-ar putea înrăutăți, deoarece lipsa ploilor și vântul slab nu vor permite dispersarea poluanților. Aceștia se pot acumula mai ales noaptea și dimineața. Masele de aer vor veni din nord-vest, dinspre Ucraina.