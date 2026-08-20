Ambasada Republicii Moldova în Israel avertizează cetățenii moldoveni care urmează să călătorească prin Aeroportul Ben Gurion că, în prezent, sunt înregistrate perturbări majore în operarea zborurilor și în fluxul de pasageri. Misiunea diplomatică le recomandă pasagerilor să verifice constant statutul zborului pe site-ul oficial al aeroportului sau prin canalele de comunicare ale companiei aeriene.

În acest context, cetățenii sunt îndemnați să păstreze legătura cu operatorul aerian ori agenția de turism pentru a fi informați despre eventuale întârzieri, anulări sau modificări ale programului de zbor.

Recomandarea: ajungeți din timp la aeroport

Ambasada recomandă prezentarea la aeroport cu suficient timp înainte de ora decolării, în condițiile în care pot fi înregistrate aglomerații la ghișeele de check-in și la punctele de control de securitate.

Totodată, pasagerii sunt sfătuiți să se asigure că au asupra lor toate documentele necesare și să urmărească anunțurile oficiale din aeroport.

Pentru situații excepționale, precum accidente cu victime, decese, calamități naturale sau alte urgențe majore, Ambasada pune la dispoziție linia telefonică 0527789772. Instituția precizează că acest număr nu este destinat programărilor și nici solicitărilor de informații consulare.