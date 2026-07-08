Trei bărbați din Hîncești, regiunea transnistreană și Chișinău au fost condamnați la închisoare pentru trafic de droguri. Aceștia au primit pedepse între 7 și 11 ani, după ce instanța i-a găsit vinovați de introducerea ilegală în țară a substanțelor psihotrope și distribuirea drogurilor pe teritoriul țării.

Primul caz îl vizează pe bărbatul de 31 de ani din raionul Hîncești, condamnat la 8 ani de închisoare pentru contrabandă cu substanțe psihotrope și circulația ilegală a acestora.

Potrivit Procuraturii Generale, în perioada 2020 - 2021, acesta a adus ilegal în Republica Moldova 355 de comprimate ale preparatului „Subutex”, care conține buprenorfină, o substanță psihotropă. Medicamentele au fost procurate din UE și aduse prin intermediul transportatorilor de pasageri și mărfuri, ascunse în bagaje și nedeclarate la controlul vamal.

Ulterior, comprimatele au fost transmise altor persoane pentru a fi vândute. În total, au fost puse în circulație 2,84 grame.

Bărbatul nu s-a prezentat în fața instanței și a fost anunțat în căutare, iar cauza penală a fost examinată în lipsa acestuia.

Droguri distribuite prin metoda „livrării ascunse”

Cel de-al doilea caz se referă la un tânăr de 18 ani din regiunea transnistreană, condamnat la 7 ani de închisoare.

Acesta a fost implicat în distribuirea drogurilor prin metoda „livrării ascunse”. Tânărul primea indicații prin intermediul aplicației Telegram, ridica substanțele din locurile indicate, le împărțea în doze și le plasa în diferite ascunzișuri din municipiul Chișinău, de unde urmau să fie preluate de consumatori.

În decembrie 2025, acesta a fost reținut în timp ce se pregătea să distribuie drogurile. Acesta mai deținea peste 700 de grame de marijuana și 63,56 grame de mefedronă, cantități destinate vânzării.

Tânărul și-a recunoscut vina.

PVP ascuns în mai multe locuri din Chișinău

Al treilea caz îl vizează pe un bărbat de 32 de ani din capitală, condamnat la 11 ani de închisoare.

Potrivit procurorilor, în mai 2022, acesta a plasat în patru ascunzișuri improvizate din Chișinău pachețele cu PVP, o substanță stupefiantă. Cantitatea totală a constituit 7 grame. Totodată, a fost depistat și un alt pachețel cu 0,210 grame de mefedronă.

În instanță, bărbatul nu și-a recunoscut vina. Procurorii menționează că acesta fusese condamnat anterior, în 2020, pentru fapte similare.