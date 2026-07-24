Un agent de pază din Chișinău a fost condamnat la trei ani de închisoare după ce ar fi folosit forța fizică asupra a două persoane în timpul unor intervenții. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, acesta nu va mai putea lucra în domeniul pazei private timp de patru ani.

Potrivit procurorilor, bărbatul, în vârstă de 27 de ani, ar fi depășit limitele atribuțiilor de serviciu în două cazuri produse în sectorul Botanica al capitalei.

Primul incident a avut loc în vara anului 2022, într-un local de tip karaoke, unde agenții de pază au fost chemați după un conflict. Ancheta arată că, după ce situația a degenerat, bărbatul ar fi lovit și imobilizat un client, chiar și după ce acesta a cerut ajutor la 112.

Un alt caz, lângă un magazin non-stop

Câteva luni mai târziu, agentul de pază ar fi fost implicat într-un alt conflict, în apropierea unui magazin alimentar din Botanica.

Intervenția a fost solicitată după ce un cumpărător ar fi avut un conflict cu angajata magazinului. Potrivit procurorilor, agentul l-ar fi imobilizat pe bărbat și l-ar fi lovit în timpul altercației.

Instanța a stabilit pedeapsa

În urma celor două episoade, victimele au suferit leziuni confirmate de expertizele medicale.

Bărbatul nu și-a recunoscut vina. Deoarece acesta nu s-a prezentat la ședințele de judecată și a fost anunțat în căutare, iar dosarul a fost examinat în lipsa sa.