Agenția Proprietății Publice anunță inițierea elaborării unui proiect de lege care va stabili reguli unitare și limite maxime de salarizare pentru conducătorii și adjuncții acestora din întreprinderile de stat și municipale, societățile comerciale cu capital public, precum și din alte entități publice vizate de inițiativă.

Potrivit propunerii, salariile, premiile și alte plăți acordate conducerii acestor entități ar urma să fie reglementate printr-un cadru unitar. Totodată, acordarea premiilor și a altor beneficii financiare va fi corelată cu rezultatele economico-financiare ale entităților.

Inițiativa mai prevede publicarea informațiilor privind remunerarea conducătorilor pe paginile web oficiale, în vederea asigurării transparenței și responsabilizării în gestionarea resurselor publice.

APP invită toate părțile interesate să participe la procesul de elaborare a proiectului de lege și să transmită propuneri și recomandări până la data de 19 noiembrie 2026.