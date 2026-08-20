Drumul spre România vine, la această oră, cu timp în plus pentru șoferi. La punctul de trecere a frontierei Leușeni - Albița s-au format cozi, iar traficul este intens pe sensul de ieșire din Republica Moldova.

Andreea Hioară
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Poliția de Frontieră anunță un flux majorat de călători și mașini la vama Leușeni - Albița. Autoritățile spun că punctul este aglomerat, iar autoritățile lucrează la capacitate maximă pentru fluidizarea circulației.

Șoferii, îndemnați să aleagă alte rute

Cei care au posibilitatea să-și schimbe traseul sunt îndemnați să opteze pentru punctele de trecere Leova - Bumbăta sau Cahul - Oancea.

Rute alternative
Rute alternative/ Poliția de frontieră 

Frontiera, tot mai aglomerată în perioada estivală

Din cele 92.580 de traversări ale persoanelor înregistrate în ultimele 24 de ore, cel mai mare flux a fost la Aeroportul Internațional Chișinău, cu 29.390 de traversări. 

La punctele de trecere Leușeni și Sculeni au fost înregistrate 10.641, respectiv 8.312 traversări. În aceeași perioadă, frontiera a fost traversată de 16.789 de mijloace de transport.

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