Trafic intens la punctul de trecere a frontierei Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Poliția de frontieră anunță că, la această oră, se înregistrează un flux majorat de călători și mijloace de transport, ceea ce a dus la formarea aglomerației.

UPDATE 13:50 Traficul transfrontalier intens a fost fluidizat. Circulația se desfășoară în condiții normale, cu timpi minimi de traversare a frontierei.

Potrivit poliției de frontieră, pentru fluidizarea traficului transfrontalier, autoritățile au aplicat mai multe măsuri suplimentare. Astfel, au fost deschise piste adiționale de control, este aplicată procedura REVERS, iar activitatea în punctul de trecere se desfășoară la capacitate maximă, fiind funcționale șase piste de control pe sensul de ieșire din țară.

În acest context, autoritățile recomandă călătorilor să opteze, dacă este posibil, pentru traversarea frontierei prin punctele de trecere Costești, Leova sau Cahul, pentru a evita timpii mari de așteptare.

Autoritățile spun că monitorizează în permanență situația din teren și vor informa publicul în cazul în care vor apărea modificări privind circulația la frontieră.