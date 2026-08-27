Aglomerație la Leușeni și Sculeni: șoferii sunt îndemnați să aleagă puncte vamale alternative - FOTO

Trafic intens la punctele de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni. Autoritățile anunță un flux sporit de călători și mijloace de transport pe sensul de ieșire din Republica Moldova și recomandă șoferilor să opteze, dacă itinerarul le permite, pentru puncte vamale alternative, precum Costești, Leova sau Cahul, pentru a evita aglomerația.