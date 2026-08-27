Trafic intens la punctele de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni. Autoritățile anunță un flux sporit de călători și mijloace de transport pe sensul de ieșire din Republica Moldova și recomandă șoferilor să opteze, dacă itinerarul le permite, pentru puncte vamale alternative, precum Costești, Leova sau Cahul, pentru a evita aglomerația.
Potrivit Serviciului Vamal, pentru a reduce timpul de așteptare, autoritățile au deschis piste suplimentare și aplică procedura REVERS.
Recomandări către călători
Călătorii sunt îndemnați să aleagă, dacă itinerarul le permite, puncte de trecere alternative. Este recomandată traversarea frontierei prin posturile vamale Costești, Leova sau Cahul.