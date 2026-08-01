Flux majorat de călători și mijloace de transport la punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați. Poliția de Frontieră anunță că, în această dimineață, pe sensul de ieșire din Republica Moldova s-au format aglomerări, iar autoritățile recomandă șoferilor și călătorilor să ia în calcul rute alternative pentru a evita timpii mari de așteptare.

Reprezentanții instituției precizează că echipele de control activează la capacitate maximă și întreprind toate măsurile necesare pentru fluidizarea circulației și reducerea timpilor de așteptare.

Recomandări pentru șoferi și călători

Pentru a evita aglomerația, Poliția de Frontieră recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze, dacă este posibil, pentru alte puncte de trecere a frontierei cu România.

Astfel, pot fi utilizate PTF Leova–Bumbăta sau PTF Cahul–Oancea, unde traficul este mai puțin solicitat și traversarea se poate realiza în condiții mai rapide.

Autoritățile solicită călătorilor să manifeste răbdare

Poliția de Frontieră le solicită călătorilor să manifeste răbdare și înțelegere, menționând că situația este monitorizată permanent. În cazul în care vor apărea modificări privind intensitatea traficului sau condițiile de traversare a frontierei, instituția anunță că va reveni cu informații actualizate.