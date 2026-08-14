Vama Leușeni este aglomerată la această oră, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Un număr mare de mașini și călători se află în punctul de trecere a frontierei, iar traficul se desfășoară cu un flux intens.

Potrivit Poliției de Frontieră, călătorii care urmează să iasă din țară și își pot modifica traseul sunt îndemnați să evite punctul de trecere a frontierei Leușeni - Albița și să aleagă alte puncte de trecere.

În funcție de destinație, șoferii pot opta pentru Leova - Bumbăta sau Cahul - Oancea.

Traficul este monitorizat

Între timp, situația din PTF Leușeni-Albița este monitorizată de Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal. În funcție de evoluția fluxului de mașini și călători, autoritățile vor reveni cu informații.