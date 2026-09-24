Agricultorii din raionul Basarabeasca vor organiza vineri, 25 septembrie, un protest de avertizare, la care vor participa cu tractoare și alte utilaje agricole. Acțiunea este programată pentru ora 09:00, pe drumul Cimișlia–Basarabeasca, în apropiere de satul Abaclia.

Fermierii cer autorităților să mențină cota TVA de 8% pentru cereale și oleaginoase, măsură pe care o consideră importantă pentru activitatea sectorului agricol.

O altă revendicare vizează prelungirea licențierii importurilor de cereale și floarea-soarelui cel puțin până la 31 decembrie 2026.

Agricultorii mai solicită și rambursarea accizei pentru motorina procurată în perioada 1 iunie–1 decembrie 2026.

„Forța Fermierilor” susține protestul

Asociația Forța Fermierilor a anunțat că susține acțiunea de protest și că va oferi agricultorilor sprijinul necesar pentru apărarea revendicărilor acestora.

Protestul este anunțat drept unul de avertizare, iar fermierii își propun să atragă atenția autorităților asupra problemelor cu care se confruntă sectorul agricol.