Fermierii anunță continuarea protestelor și spun că o parte dintre agricultori se vor deplasa astăzi către mai multe puncte de trecere a frontierei. Asociația Forța Fermierilor califică situația drept „foarte tensionată” și solicită o întâlnire de urgență cu președintele țării Maia Sandu și președintele Parlamentului, Igor Grosu, pentru a identifica soluții rapide la problemele cu care se confruntă sectorul agricol. Contactați de PRO TV pentru o reacție, reprezentanții Președinției și ai Parlamentului nu au răspuns, deocamdată, solicitărilor noastre.

Fermieri din 21 de raioane au protestat ieri

Sute de fermieri din 21 de raioane au ieșit ieri din nou la protest. La acțiune au participat peste 250 de tractoare, care au circulat pe mai multe drumuri naționale. În aceeași zi, agricultorii au blocat temporar accesul către și dinspre punctul de trecere a frontierei Cahul.

Revendicările agricultorilor

Agricultorii cer autorităților să introducă, începând cu anul 2027, plăți directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase. Totodată, aceștia solicită ca majorarea cotei TVA la producția agricolă la 20% să nu conducă la creșterea poverii fiscale asupra fermierilor.

O altă revendicare vizează rambursarea integrală a accizei la motorina utilizată pentru lucrările agricole, începând cu anul 2026.

Reacția ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare

„Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare respectă dreptul fermierilor de a protesta, ca drept democratic garantat de lege. Totodată, MAIA continuă dialogul cu toate asociațiile și organizațiile din sectorul agricol. Pentru MAIA, toți fermierii sunt importanți, iar dialogul rămâne principala cale de identificare a soluțiilor viabile”, ne-au comunicat responsabilii de la minister.

Protestul de pe 12 iunie

Pe 12 iunie, zeci de fermieri din raioanele Rezina și Cahul au participat la un protest organizat la Fălești, unde au venit cu tehnica agricolă. Prezent la manifestație, directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandr Slusari, a declarat atunci că sectorul cerealier și oleaginos traversează o criză profundă, susținând că nivelul de decapitalizare este fără precedent.

În reacție, ministerul Agriculturii a susținut că a examinat revendicările agricultorilor și că o parte dintre măsurile solicitate sunt deja în proces de implementare.

Citeste si : Fermierii din Rezina, Cahul și Fălești au ieșit la protest cu tehnica agricolă: cer măsuri urgente de sprijin din partea autorităților. Slusari: „Sectorul cerealier și oleaginos este în agonie” - VIDEO

Protestul din luna mai

Pe 27 mai, mai mulți fermieri din Republica Moldova au protestat în fața guvernului, fiind nemulțumiți față de scumpirea carburanților și a fertilizanților, acuzând presiuni tot mai mari asupra sectorului agricol.

Atunci, manifestanții au cerut intervenția urgentă a autorităților și măsuri de sprijin financiar, avertizând că, în lipsa acestora, o parte dintre exploatații riscă să intre în dificultate economică.

În reacție, ministerul Agriculturii a spus atunci că monitorizează atent situația din sector și că rămâne deschis dialogului cu fermierii. Instituția a enumerat mai multe măsuri de sprijin aflate în derulare sau în pregătire.