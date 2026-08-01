Drone inteligente, roboți pentru stropirea viței-de-vie, tractoare de ultimă generație și soluții de energie verde sunt prezentate la cea de-a opta ediție a TehAgroFest. Evenimentul, organizat în comuna Tohatin, a reunit agricultori și producători din țară și din străinătate, interesați de cele mai noi tehnologii care pot reduce costurile și crește eficiența în agricultură.

El este Alexandru și reprezintă o companie care a adus la TehAgroFest o soluție modernă pentru stropirea viței-de-vie. Aparatul înlocuiește stropitoarea manuală și permite efectuarea lucrărilor mult mai rapid și mai eficient.

Alexandru GROSU, REPREZENTANT COMPANIE AGRICOLĂ: „Aici avem un robot terestru cu capacitatea de 200 de litri. Este utilizat în vița-de-vie și livezi. Este un instrument foarte productiv.”

„Acest produs a fost lansat cu 3 ani în urmă și a primit anumite îmbunătățiri privind doza de stropire, productivitatea și așa mai departe.”

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „Iar aici putem vedea cea mai modernă dronă agricolă disponibilă pe piața locală. Aceasta este destinată aplicării produselor fitosanitare și se remarcă prin eficiența sa ridicată. Ceea ce o diferențiază de celelalte drone de pe piață este productivitatea impresionantă, de la 25 până la 30 de hectare pe oră.”

Totodată, în cadrul expoziției au fost prezentate cele mai noi și performante modele de tractoare și utilaje autopropulsate, aduse atât de peste ocean, cât și din Europa.

Igor CIUDNII, MANAGER COMPANIE AGRICOLĂ: „Ele sunt perfect adaptate pentru condițiile Republicii Moldova. Dacă vorbim de tractoare și utilaje autopropulsate, atunci ele oferă tot spectrul necesar de funcționalitate, inclusiv și confort pentru operator. Ele sunt dotate cu tot ce este necesar pentru operațiunile tehnologice în câmp, cu cele mai mici costuri.”

O atenție deosebită au atras și panourile solare.

Alexei PUȘCU, REPREZENTAT COMPANIE DE PANOURI SOLARE: „În contextul crizei actuale de energie, propunem soluții de stocare în masă, pentru cei care vor să investească.”

„Avem o aici o stație hibridă, care acum în câmp poate să genereze curent și să avem parte de energie electrică.”

Pe lângă utilajele agricole, vizitatorii pot vedea fertilizanți, semințe, produse pentru protecția plantelor și tehnologii moderne pentru analiza solului și a apei. Participanții salută organizarea unor astfel de expoziții, pe care le consideră importante pentru modernizarea agriculturii. Totuși, unii fermieri spun că o parte dintre echipamentele și produsele expuse au prețuri prea mari și rămân greu accesibile pentru mulți agricultori.

„Ne bucurăm că partenerii noștri sunt aici, stăm cu toții de vorbă, stabilim noi obiective care trebuiesc atinse în anul 2026. Vrem să mulțumim organizatorilor.”

„Este un eveniment bine pregătit și ne pare bine să vizităm partenerii noștri și să vedem ultimele modele de tehnică agricolă pe care o putem folosi la noi în procesul de producere.”

„Destul de interesant, dar suntem doar cu privitul, altceva cred că nu.”

„-Am vrut să văd o stropitoare de câmp, dar sunt variante cam grele pentru noi.

-Scumpe?

-Scumpe.”

Expoziția TehAgroFest se află la cea de-a 8-a ediție. În acest an este deschisă publicului până la 1 august și se desfășoară în comuna Tohatin, municipiul Chișinău.