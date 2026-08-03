Șoferii care dețin un permis de conducere emis de un alt stat, inclusiv Republica Moldova, trebuie să cunoască regulile aplicate în România în cazul unor abateri rutiere grave.

Poliția Română atrage atenția că, dacă un conducător auto săvârșește pe teritoriul României o contravenție pentru care legislația prevede reținerea permisului de conducere, măsura se aplică indiferent de țara care a emis documentul.

Totuși, există o situație mai puțin cunoscută pentru posesorii permiselor străine. Potrivit autorităților române, un șofer care are un permis emis de un alt stat poate depune o declarație pe propria răspundere, prin care se obligă să nu mai conducă pe teritoriul României pe durata perioadei de suspendare.

În acest caz, permisul de conducere îi este restituit, însă persoana nu are dreptul de a conduce vehicule în România în perioada stabilită de suspendare.

Permisul rămâne valabil în alte state

Poliția Română precizează că restricția se aplică doar pe teritoriul României. Astfel, un conducător auto cu permis emis de Republica Moldova, de exemplu, care a primit suspendarea dreptului de a conduce în România, poate utiliza permisul în alte state, în condițiile legislației acestora.

„Dacă deții un permis de conducere emis de un alt stat, poți completa o declarație pe propria răspundere prin care te obligi că nu vei mai conduce pe teritoriul României pe perioada suspendării. În această situație, permisul îți este restituit, dar nu ai dreptul de a conduce pe teritoriul României”, a transmis Poliția Română.

Autoritățile recomandă șoferilor străini, inclusiv celor din Republica Moldova care circulă frecvent în România, să se informeze despre regulile rutiere locale și consecințele încălcării acestora.