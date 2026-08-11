În cazul în care o persoană și-a pierdut cartea de identitate sau pașaportul, nu mai este necesar să se adreseze Agenției Servicii Publice. Pierderea actului poate fi declarată online, prin semnarea electronică a cererii.

Potrivit Agenției Servicii Publice, cetățenii care dețin o semnătură electronică pot declara online pierderea sau furtul actului de identitate, fără a mai fi nevoie să se deplasaeze la ghișeele ASP.

Este vorba despre următoarele acte: cartea de identitate, pașaportul, buletin de identitate.

Cine poate accesa actele

Orice adult (peste 18 ani) - pentru propriile acte sau părinții (aflați în căsătorie oficială) - pentru actele copiilor lor minori.

Cum funcționează serviciul

Se accesează platforma evo.gov.md sau se deschide aplicația mobilă EVO, în bara de căutare se scrie „pierdere sau furt acte”.

Ulterior, cetățenii se autentifică și semnează cu o semnătură electronică activă.

Totodată, reprezentanții ASP menționează că serviciul este gratuit pentru declararea pierderii cărții de identitate și a buletinului, iar pentru declararea pierderii pașaportului se achită o taxă de stat, în mărime de 50 lei.

„Aceasta poate fi plătită rapid prin MPay (sau la bancă, poștă, terminale) până la ora 23:59 în ziua depunerii cererii”, se arată în comunicat.

În cazul declarării pierderii sau furtului cărții de identitate

Ce ține de declararea pierderii/furtului cărții de identitate care conține semnătură electronică, inclusiv eliberată gratuit, aceasta va fi revocată automat, fără posibilitatea restabilirii.

După ce se depune cererea și se achitaă taxa, în cazul declarării pierderii pașaportului, documentul este marcat automat ca „Pierdut”/„Furat” în Registrul de stat al populației, pe mail vine confirmarea.