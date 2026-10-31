Când un animal dispare, fiecare minut contează. Stăpânii publică fotografii pe rețelele sociale, în diferite grupuri, dar anunțurile riscă să se piardă. Ca o soluție, trei iubitori de animale au creat o platformă online pe care adună informațiile despre animalele pierdute și găsite pe o singură hartă. În primele zile de la lansare, mai bine de zece animale s-au reunit cu stăpânii lor.

„Ce poți face când un animal a fost pierdut?”

Murka, Mika, Miki, Sioma sau Sultan sunt doar câteva dintre animalele dispărute, pe care stăpânii încearcă să le găsească. Pentru asta au publicat anunțuri pe platforma Kootzoo, lansată în urmă cu aproximativ trei săptămâni. Ideea a pornit de la o problemă pe care fondatorii o cunosc din propria experiență. Chiar dacă oamenii sunt gata să ajute, anunțurile publicate pe rețelele sociale se pierd printre zeci de alte postări, iar informațiile sunt greu de urmărit.

Mihaela KAWINSKA, COFONDATOAREA PLATFORMEI: „Noi am venit să rezolvăm problema cea mai stringentă. Nu este problema că nu există o comunitate activă care ajută să găsească animalele care sunt pierdute sau să le găsească o casă. Doar că ea nu are un spațiu centralizat și organizat ca să facă asta”.

STAND-UP: Diana AMBROS, REPORTER PRO TV: „Dar cum funcționează platforma? Utilizatorul intră pe site, se conectează cu adresa de e-mail și publică un anunț. Alege dacă a pierdut un animal, a găsit unul sau caută o familie pentru el, adaugă fotografii și marchează locul pe hartă.”

„Putem să adăugăm detalii în cazul în care este timp – nume, sexul, talia dacă are cip sau nu. Postăm anunțul și acesta este pe hartă.”

Platforma permite și distribuirea anunțurilor în grupurile de pe Facebook, pentru ca acestea să ajungă la cât mai mulți oameni.

Mihaela KAWINSKA, COFONDATOAREA PLATFORMEI: „Omul care vede anunțul poate să contacteze direct, prin platformă, persoana care a pus anunțul, care a pierdut sau a găsit animalul și să îl regăsească. Un animal care este pierdut, fiecare secundă contează.”

De la lansare, au fost publicate peste 50 de anunțuri, iar peste 10 animale au fost marcate ca reunite cu stăpânii lor. Proiectul este dezvoltat din banii celor trei inițiatori, care caută acum parteneri și finanțare pentru a-l extinde. O aplicație mobilă este în dezvoltare, însă site-ul va rămâne disponibil în continuare.

Mihaela KAWINSKA, COFONDATOAREA PLATFORMEI: „Vrem activ să invităm toate asociațiile, ONG-urile care se ocupă de asta să lucrăm împreună, ca noi să putem dezvolta unelte care sunt cu adevărat utile.”

Platforma Kootzoo a fost lansată pe 11 octombrie. Potrivit autorilor, funcțiile de bază pentru căutarea animalelor sunt gratuite.

Platforma este disponibilă în română, rusă și engleză și poate fi utilizată din orice localitate din Republica Moldova.