Un ajutor financiar unic de 1500 de lei va fi acordat familiilor vulnerabile din Chișinău și altor categorii eligibile, pentru perioada sezonului rece. Cererile pentru obținerea sprijinului vor putea fi depuse în perioada 25 noiembrie - 15 decembrie, la Direcțiile de Asistență Socială din sectoarele capitalei.

Potrivit anunțului făcut de primarul Ion Ceban, de acest ajutor vor beneficia aproximativ 52.000 de familii, în total circa 150.000 de persoane.

Printre beneficiari se numără:

-Persoanele în etate cu pensii mici;

-Persoanele cu dizabilități;

-Familiile care au copii cu dizabilități;

-Familiile aflate în situații de vulnerabilitate;

-Alte categorii eligibile;

-Tinerii specialiști angajați în sistemul bugetar începând cu 1 iulie 2025.

Unde și când se depun cererile?

Solicitările vor fi recepționate în perioada 25 noiembrie -15 decembrie, la Direcțiile de Asistență Socială din sectoarele municipiului Chișinău.

Cetățenii vor putea depune cererile inclusiv sâmbăta și duminica. Pentru persoanele care nu se pot deplasa, asistenții sociali vor asigura vizite la domiciliu.

Pentru acordarea acestui sprijin, din bugetul municipal au fost alocate 80 de milioane de lei.

Compensații la facturile pentru energie - disponibile la nivel național

Cetățenii din întreaga țară se pot înscrie în programul național de compensații pentru energie, accesând platforma compensatii.gov.md. Cererile pot fi depuse până la data de 27 noiembrie 2026 pentru a beneficia de compensații începând cu luna noiembrie.

Ajutorul lunar va varia între 500 și 1.000 de lei, în funcție de tipul de energie utilizat și de gradul de vulnerabilitate al gospodăriei. Primele plăți sunt planificate pentru mijlocul lunii decembrie.

Cererile pot fi depuse și după 27 noiembrie, până pe data de 25 a fiecărei luni, însă compensația va fi acordată începând cu luna în care a fost înregistrată solicitarea.

Pentru informații suplimentare sau ajutor la completarea cererii, cetățenii pot apela Linia Verde a programului, la numărul 0 8000 5000, disponibilă de luni până vineri, între orele 08:00 și 18:00.