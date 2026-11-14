Atenție la informațiile false care circulă pe Telegram în ajunul alegerilor pentru funcția de bașcan al Autonomiei Găgăuze. Comisia Electorală Centrală avertizează că pe unele canale au fost distribuite anunțuri cu numere de telefon și adrese web false, prezentate drept contacte oficiale pentru informarea alegătorilor.

Potrivit CEC, numărul oficial al liniei de informare a alegătorilor este (+373) 22 880101. Acesta a fost anunțat în contextul alegerilor regionale programate pentru 15 noiembrie 2026.

Linia telefonică va funcționa după următorul program:

Sâmbătă, 14 noiembrie: între orele 09:00 și 17:00.

Duminică, 15 noiembrie: între orele 07:00 și 21:00.

CEC îndeamnă alegătorii să consulte doar sursele oficiale ale autorităților electorale, să verifice autenticitatea anunțurilor înainte de a le distribui și să nu acceseze linkuri suspecte.

Instituția avertizează că informațiile false pot induce în eroare cetățenii, mai ales în perioada premergătoare scrutinului.

Numărul veridic la care pot apela cetățenii/ CEC

Ziua Tăcerii, înainte de alegerile din UTA Găgăuzia

Astăzi și mâine este strict interzisă orice formă de agitație electorală. Nu este permisă desfășurarea sau mediatizarea activităților și materialelor cu tentă electorală. De asemenea, candidații la funcția de bașcan al UTA Găgăuzia nu mai pot participa la diverse emisiuni și nici nu pot cheltui bani din fondurile electorale.

Cei care vor încalca legea vor fi sancționați cu amenda de la 2 000 la 3 000 de lei pentru persoanele fizice si de la 5 000 la 7 500 de lei persoanele juridice.

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Alegătorii din UTA Găgăuzia, așteptați la urne pe 15 noiembrie

Duminică, 15 noiembrie, alegătorii din UTA Găgăuzia sunt chemați la urne pentru a-și alege bașcanul și membrii Adunării Populare. Pentru funcția de guvernator al regiunii s-au înscris opt candidați, iar pentru cele 35 de mandate de deputat candidează peste 130 de persoane.