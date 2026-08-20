Sâmbătă, 22 august, la Soroca va avea loc alegerea Baronului Soroca. Evenimentul este programat pentru ora 11:00 și se va desfășura la Palatul de Cultură din municipiu. Anunțul a fost făcut de președintele Asociației Republicane „Bare-Rom”, Robert Cerari.

Potrivit acestuia, la eveniment sunt așteptați toți cei interesați să participe și să susțină o tradiție importantă pentru comunitatea romă din Soroca.

Alegerea noului Baron are loc după decesul lui Artur Cerari, Baronul romilor din Republica Moldova, care s-a stins din viață pe 4 iulie. Vestea morții sale a fost urmată de mesaje de condoleanțe și regret din partea apropiaților și a membrilor comunității rome.

Evenimentul de sâmbătă va marca, astfel, alegerea unui nou reprezentant al comunității, într-un cadru dedicat tradițiilor păstrate de-a lungul timpului la Soroca.

Cine a fost Artur Cerari

Artur Cerari a fost liderul comunității romilor mai bine de 3 decenii și s-a remarcat pentru implicarea în apărarea drepturilor comunității și promovarea accesului la educație.

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