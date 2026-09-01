Locuitorii UTA Găgăuziei vor fi chemați la urne pe 15 noiembrie 2026 pentru a-și alege noul Guvernator (Bașcan). Decizia a fost luată de Comisia Electorală Centrală, după ce Adunarea Populară a Găgăuziei nu a reușit să stabilească data scrutinului în termenul prevăzut de legislație.

Necesitatea organizării alegerilor a apărut după ce, printr-o hotărâre din 17 august 2026, Adunarea Populară a Găgăuziei a constatat vacanța funcției de Guvernator (Bașcan).

Potrivit legislației, alegerile pentru această funcție trebuie organizate în cel mult trei luni de la apariția vacanței.

CEC a solicitat, la 26 august, Adunării Populare să adopte în termenul legal o hotărâre privind data alegerilor. Comisia a recomandat ca scrutinul să fie organizat pe 15 noiembrie, în aceeași zi cu alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei.

Trei tentative, fără o decizie finală

Până la adoptarea hotărârii CEC, Adunarea Populară nu a transmis Comisiei un răspuns privind stabilirea datei alegerilor.

Totodată, subiectul a fost examinat în cadrul a trei ședințe ale Adunării Populare, desfășurate pe 17 și 26 august și 1 septembrie, însă deputații locali nu au reușit să adopte o hotărâre.

În aceste condiții, CEC a intervenit și a stabilit oficial data scrutinului.

Alegeri pentru Bașcan și Adunarea Populară, în aceeași zi

Astfel, duminică, 15 noiembrie 2026, în Găgăuzia vor avea loc atât alegerile pentru funcția de Guvernator (Bașcan), cât și scrutinul pentru alegerea Adunării Populare a Găgăuziei.

CEC precizează că decizia a fost luată pentru respectarea termenelor și prevederilor cadrului electoral, precum și pentru asigurarea unei organizări eficiente și coordonate a celor două scrutine.