Pentru viitorii militari, admiterea nu înseamnă doar note mari. Candidații trebuie să treacă și testul rezistenței fizice. Alergare, flotări sau ridicări la bara fixă sunt doar câteva dintre probele care pe care le-au susținut astăzi 240 de candidați din întreaga țară. Toți luptă pentru cele 75 de locuri disponibile.

„Atențiune! Pe locuri, start!”

Cronometrul pornește, iar odată cu el începe și testul rezistenței fizice. Prima probă este alergarea, unde fiecare secundă contează.

„A fost bine, parcă m-am descurcat bine. Nu este greu.”

Printre cei mai rapizi candidați s-a numărat Victor Titelea, care a parcurs cei 100 de metri în puțin peste 12 secunde.

Victor TITELEA, CANDIDAT: „Eu practic rugby în clubul Steaua și datorită antrenorului meu, Tudor Procopi, am ajuns aici să alerg așa bine.”

Sportul va rămâne o parte importantă din viața lui Victor, însă spune că își dorește să îmbrace și uniforma militară.

Victor TITELEA, CANDIDAT: „Vreau să mă dezvolt fizic, mental, să-mi fac o personalitate mai respectată. Aceste două domenii se poate de combinat.”

Cu gândul la o carieră militară a venit și Alexandru, originar din Strășeni.

Alexandru CERMĂNTAR, CANDIDAT:„Am ales să vin la colegiu militar, pentru că cred că am toate capacitațiile pentru a deveni un militar. Și îmi place să-mi apăr nu doar țara, ci și oamenii dragi.”

Proba de viteză a fost urmată de cea de rezistență. Pentru următorul test, candidații au avut de parcurs un kilometru contra cronometru. Primele au fost fetele.

Prima la finiș a fost Carmelita, care mărturisește că în spatele rezultatului stau multe ore de antrenament.

Carmelita FRUNZĂ, CANDIDAT: „O provocare pe care am îndeplinit-o. Timp de o lună, două, în fiecare seară câte 20 de minute de alergare ușoară. În ultimele două săptămâni, un kilometru, ca să văd rezultatul.”

Este convinsă că se va adapta ușor regimului de cazarmă.

Carmelita FRUNZĂ, CANDIDAT: „Sunt motivată, îmi place armamentul, forma și zic asta e pentru mine și îmi doresc să-mi continui studiile în acest domeniu.”

Ultima probă a fost ridicarea la bara fixă pentru cei 160 de băieți și flotări - pentru cele 80 de fete.

Concursul de admitere s-a desfășurat timp de două zile. Ieri tinerii au susținut un test al inteligenței și unul psiholigic.

Irina BABĂRĂ, DIRECTORUL COLEGIULUI MILITAR: „A fost un test de 5 întrebări la limba română, test grilă, 5 întrebări la matematică. Toți au scris și un eseu de ce își dorește o carieră militară.”

Doar aproximativ o treime, adică 75 din cei 240 de candidați, vor fi admiși într-un final. Pe durata celor patru ani de studiu la colegiul militar, tinerii vor beneficia de cazare, masă și bursă. În plus, după absolvire, vor primi gradul militar de caporal și vor fi asigurați cu un loc de muncă în una dintre unitățile Armatei Naționale.