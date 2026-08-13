O alertă cu bombă a dat peste cap în această dimineață activitatea Aeroportului Internațional Chișinău. Sute de pasageri și angajați au fost evacuați, iar mai multe zboruri au fost întârziate sau au suferit modificări. După mai bine de trei ore de verificări, alerta nu s-a confirmat, iar aeroportul a revenit la regim normal.

„Mai bine de o oră, o mulțime de oameni așteaptă ca să poată intra din nou în aeroport.”

Sunt scenele petrecute puțin după ora 4 dimineața la Aeroportul Internațional ”Eugen Doga” din Chișinău. Sute de pasageri, dar și angajați au fost evacuați, după ce a fost semnalată o alertă de minare de către Poliția de Frontieră.

În scurt timp, la fața locului au intervenit echipele specialiazate, iar activitatea aeroportului a fost suspendată temporar.

Natalia COJOCARU, PURTĂTOR DE CUVÂNT, AEROPORTUL INTERNAȚIONAL ”EUGEN DOGA” CHIȘINĂU: „Ca urmare a suspendării temporare a activității aeroportuare, avem afectate 19 zboruri cu întârzieri. De asemenea, recomandăm pasagerilor să urmărească în timp real statutul zborurilor și să fie atenți la notificările companiilor aeriene, deoarece orarul unor curse poate suferi modificări. “

După mai bine de trei ore de verificări, alerta nu s-a confirmat, iar activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal.